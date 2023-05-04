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Konyaspor, Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Konyaspor, Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Spor Haberleri

Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla devam etti.

Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla devam etti.

Kayacık Tesisleri'nde Teknik Direktör Aleksandar Stanojevic gözetiminde Kayacık Tesisleri'nde yapılan antrenman, ısınma hareketleri ile başladı. Futbolcular, dar alanda pas oyunun ardından antrenmanı dört takımlı turnuva ile tamamladı.

Yeşil-beyazlılar, Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Kayserispor Konyaspor Spor Haberler

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