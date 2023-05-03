Konyaspor, Kayserispor maçı hazırlıklarına devam etti

Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Kayacık Tesisleri'nde Teknik Direktör Aleksandar Stanojevic yönetiminde yapılan antrenmanda pas oyunu, geçiş ve çift kale taktik çalışmaları üzerinde duruldu. İdman, ısınma ve istasyon koşularıyla başladı. Pas çalışmasıyla devam eden antrenman, geçiş oyunu ile sürdü. Futbolcular antrenmanı taktiksel çift kale maç ile tamamladı. Adil Demirbağ ve Uğurcan Yazğılı ise fizyoterapist eşliğinde takımdan ayrı düz koşu yaptı.

Yeşil-beyazlılar, Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, yarın yapacağı antrenmanla devam edecek. - KONYA