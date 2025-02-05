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Konyaspor Kayserispor Maçı Hazırlıklarına Başladı

Konyaspor Kayserispor Maçı Hazırlıklarına Başladı
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Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Kayserispor'la oynayacağı maç için antrenman yapmaya başladı. Teknik direktör Recep Uçar yönetimindeki idmanda oyuncular, yenileme çalışması ve gol çalışması gerçekleştirdi.

Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında deplasmanda oynayacağı Kayserispor maçı hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı.

Kayacık Tesisleri'nde Teknik Direktör Recep Uçar yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, Ziraat Türkiye Kupası maçında Eyüpspor'a karşı 11'de forma giyen futbolcular, salonda yenileme çalışması yaptı. Isınma ve 5'e 5 pas oyunu ile başlayan idman, bitiricilik ve gol çalışmasıyla sona erdi.

Yeşil-beyazlılar, yarın yapacağı antrenmanla Kayserispor karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürecek. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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