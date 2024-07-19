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Konyaspor, Kayseri kampını tamamladı

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Konyaspor, Kayseri'deki kampını antrenman ile tamamladı ve Slovenya'da üçüncü etap kampına geçecek.

Konyaspor, Kayseri kampını sabah saatlerinde yaptığı antrenman ile tamamladı.

Yeni sezon hazırlıklarına Konya'da başlayan yeşil-beyazlı ekip, Kayseri Yüksek İrtifa Kamp Merkez'inde hazırlıklarına devam etti. Burada 11 gündür hazırlıklarına devam eden Konyaspor, bugün Teknik Direktör Ali Çamdalı yönetiminde Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde yapılan antrenmanla ile Kayseri'deki hazırlıklarını tamamladı. Yapılan idman, ısınma ve pas çalışması ile başlarken, 8'e 3 oyun ile devam etti. Antrenman, tempolu koşu çalışması ile sona erdi.

Yeşil-beyazlılar, 22 Temmuz Pazartesi günü üçüncü etap kamp hazırlıklarına Slovenya'da başlayacak. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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