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Konyaspor, Kayseri'deki kamp hazırlıklarını sürdürdü

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Konyaspor, Kayseri'deki ikinci etap kamp hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Ali Çamdalı yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, 3'e 3 dar alan oyunu ile idmanı tamamladı. Turnuva maçlarının galibi 'Mavi Takım' oldu.

Konyaspor, sabah saatlerinde yaptığı antrenman ile Kayseri'deki ikinci etap kamp hazırlıklarını sürdürdü.

Konyaspor, Kayseri Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi Tesisleri'nde yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor. Konyaspor Teknik Direktörü Ali Çamdalı ve yardımcı antrenörler yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma ile başlarken Core ve kuvvet çalışması ile devam etti. 4 gruba ve 8 takıma ayrılan futbolcular, 3'e 3 dar alan oyunu ile idmanı tamamladı. Turnuva maçlarının galibi Louka Prip, Emmanuel Boateng ve Marlos Moreno'dan oluşan 'Mavi Takım' oldu.

Yeşil-beyazlılar, akşam saatlerinde yapacağı günün ikinci antrenmanı ile hazırlıklarını sürdürecek. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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