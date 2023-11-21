Konyaspor, Kasımpaşa maçı için hazırlıklarını sürdürdü

Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Kasımpaşa'yı konuk edeceği maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Kayacık Tesisleri'nde, Teknik Direktör Hakan Keleş yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleri ile başladı. Belirlenen istasyonlarda yapılan kuvvet-çabukluk hareketleri ile devam eden antrenman, savunma-hücum organizasyon çalışmaları ve çift kale maç ile sona erdi. Yeşil-beyazlılar, yarın yapacağı antrenman ile hazırlıklarına devam edecek. - KONYA