Konyaspor, Kasımpaşa maçı hazırlıklarına devam ediyor

Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 1. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Kasımpaşa maçı hazırlıklarına devam ediyor. Teknik Direktör Ali Çamdalı, "Takımın yeni bir yüze ihtiyacı var dedik. Bu kadar transfer ile de tamamen yeni bir sayfa açtığımızı düşünüyorum" dedi.

Kayacık Tesisleri'nde Teknik Direktör Ali Çamdalı yönetiminde gerçekleştirilen antrenman koşu ve ısınma hareketleri ile başlarken 5'e 2 ile devam etti. Yeşil-beyazlı ekip, idmanı taktik çalışma ile tamamladı. İdmana, yeni transfer Nikola Boranijasevic ve Danijel Aleksic de katıldı.

Ali Çamdalı: "Yeni bir sayfa açtığımızı düşünüyorum"

Antrenman öncesi kamp sürecini değerlendiren Konyaspor Teknik Direktör Ali Çamdalı, "1 Temmuz'dan başlayan hazırlık sürecimiz pazartesi itibarıyla sonuna gelmiştik. Kendi evimizde başlayan ve testlerle dolu hazırlıkla ardından Kayseri Erciyes'te kampını tamamladık. Burada 1 tane maçı yaptık. Daha sonra da tamamen hazırlık maçlarının olduğu yurt dışı kampımızı tamamlamış olduk. Öncelikle evimize döndüğümüz için gerçekten mutluyuz. Kamplar zaman zaman sıkıcı ve yorucu geçiyor. Bunlar da olmadan sezona hazırlanamıyorsunuz. Bu süreci tekrardan takım olabilmek için ve aile olma adımlarımızı attığımızı düşünüyorum. Bu zamanı iyi değerlendirdik. Bu süre zarfında tabii ki bize katılanlar oldu. Yeni transferler otomatik olarak tabii ki başarıyı getirecek diye bir garantisi yok ama tamamen yeni bir sayfa açtık. Takımın yeni bir yüze ihtiyacı var dedik. Bu kadar transfer ile de tamamen yeni bir sayfa açtığımızı düşünüyorum. Zor bir süreç ama en önemlisi güzel karakterli bir takım oluşturduğumuzu düşünüyorum. Umarım bunun meyvesini de sezon öncesi alırız. Yüzde yüz hazır mıyız? Değiliz ama iyi bir seviye yakaladığımızı düşünüyorum. İnşallah bu sezon hepimiz için hayırlı olur" açıklamasında bulundu.

Umut Nayir: "Yeni sezon için güzel bir hazırlık yaptık"

Golcü oyuncu Umut Nayir ise kamp sürecinin yoğun geçtiğini belirterek, "Bütün takımlar için de yoğun geçiyor. Ben zaten yoğun bir kamptan gelip ekibimize sonradan dahil oldum ama kısa bir periyot da olsa alışma süreci çekmeden kolaylıkla güzel bir kamp geçirdik. Son etap zaten hazırlık maçları ile geçti. Hem organizasyonu kavrama anlamında hem de takım olarak birbirimize alışma anlamında verimli bir kamptı. Yeni sezon için güzel bir hazırlık yaptık. Umuyorum bu hazırlıkların karşılığını da Cumartesi günü alırız" şeklinde konuştu.

Konyaspor'a transfer olduğu için de çok mutlu olduğunu ifade eden Nayir, "Konyaspor'u tanımlamak zaten bana düşmez. Yıllarca Süper Lig'de mücadele eden çok köklü bir camiaya. Futbol kültürü de olan, taraftar kültürü de olan bir çok başarı elde etmiş, Avrupa da boy göstermiş diye tanımlarsak bu söylemelerimden de ne kadar büyük bir kulüp olduğunu anlayabiliriz" diye konuştu. - KONYA