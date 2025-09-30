Konyaspor, Kasımpaşa Maçı Hazırlıklarına Başladı

Konyaspor, Trendyol Süper Lig 8. haftasında 5 Ekim Pazar günü Kasımpaşa'ya konuk olacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kayacık Tesisleri'nde Teknik Direktör Recep Uçar yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, salonda yapılan ısınma ile başladı. Sahada 5'e 2 ile devam eden antrenman, 9'a 9 jokerli oyun ile devam etti. Antrenman, 7'ye 7 oyun ile sona erdi. - KONYA