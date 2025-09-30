Konyaspor, Kasımpaşa Maçı Hazırlıklarına Başladı
Konyaspor, Trendyol Süper Lig 8. haftasında Kasımpaşa ile yapacağı maç için antrenmanlara başladı. Teknik Direktör Recep Uçar yönetimindeki çalışmalarda ısınma ve oyun çalışmaları yapıldı.
Konyaspor, Trendyol Süper Lig 8. haftasında 5 Ekim Pazar günü Kasımpaşa'ya konuk olacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Kayacık Tesisleri'nde Teknik Direktör Recep Uçar yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, salonda yapılan ısınma ile başladı. Sahada 5'e 2 ile devam eden antrenman, 9'a 9 jokerli oyun ile devam etti. Antrenman, 7'ye 7 oyun ile sona erdi. - KONYA
