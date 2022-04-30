Konyaspor-Karagümrük maçının ardından
Konyaspor-Karagümrük maçının ardından Karagümrük Teknik Sorumlusu Atılay Canel'in konuşması Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut'un konuşması KONYA - Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında oynanan Konyaspor-Karagümrük maçının ardından basın toplantısı düzenlendi.
Konyaspor- Karagümrük maçının ardından
Karagümrük Teknik Sorumlusu Atılay Canel'in konuşması
Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut'un konuşması KONYA - Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında oynanan Konyaspor-Karagümrük maçının ardından basın toplantısı düzenlendi.
AA / Anıl Kuru - Spor