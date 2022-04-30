Konyaspor-Karagümrük maçının ardından - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Konyaspor-Karagümrük maçının ardından

AA - Anıl Kuru - Spor
 - Güncelleme:

Konyaspor-Karagümrük maçının ardından Karagümrük Teknik Sorumlusu Atılay Canel'in konuşması Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut'un konuşması KONYA - Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında oynanan Konyaspor-Karagümrük maçının ardından basın toplantısı düzenlendi.

Konyaspor- Karagümrük maçının ardından

Karagümrük Teknik Sorumlusu Atılay Canel'in konuşması

Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut'un konuşması KONYA - Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında oynanan Konyaspor-Karagümrük maçının ardından basın toplantısı düzenlendi.

AA / Anıl Kuru - Spor

Spor Toto Süper Lig, İlhan Palut, Karagümrük, Konyaspor, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title