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Konyaspor Kaptanı Ibrahim Sehic, Al-Khaleej'e transfer oldu

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Konyaspor'un deneyimli kalecisi ve kaptanı Ibrahim Sehic, Suudi Arabistan ekibi Al-Khaleej'e transfer oldu. Konyaspor kulübü, Sehic'e teşekkür ederek başarılar diledi.

Konyaspor'un deneyimli kalecisi ve kaptanı Ibrahim Sehic, Suudi Arabistan ekibi Al-Khaleej'e transfer oldu.

Konyaspor kulübünden yapılan açıklamada kaptan Sehic'e veda edilerek, "Kulübümüz ile Suudi Arabistan ekibi Al-Khaleej, oyuncumuz Ibrahim Sehic'in transferi konusunda anlaşmaya varmıştır. Konyaspor'umuzun üç sezon başarıyla kalesini koruyan ve takım kaptanlığımızı yapan Sehic'e kulübümüze verdiği emeklerden dolayı teşekkür eder, kariyerinde başarılar dileriz" denildi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Suudi Arabistan Konyaspor Spor Haberler

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