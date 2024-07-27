Konyaspor, kaleci Yavuz Aygün ile 2 yıllık anlaşma sağladı.

Transfer çalışmalarına hız kesmeden devam eden Konyaspor, bu çerçevede kaleci Yavuz Aygün ile 2 yıllık anlaşma sağladı. Slovenya'da kamp yapılan otelde düzenlenen imza töreninde, Futbol Şube Sorumlularından Yusuf Küçükbakırcı hazır bulundu. Kulüpten yapılan açıklamada, "Yavuz Aygün'e hoş geldin diyor, yeşil-beyazlı formamız altında başarılar diliyoruz" denildi.

Yavuz, takımımızda 96 numaralı formayı terletecek. - KONYA