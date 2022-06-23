Konyaspor, kaleci Erhan Erentürk ile 3 yıllığına anlaştı Konyaspor, kaleci Erhan Erentürk (27) ile 3 yıllığına sözleşme imzaladı. Konyaspor, kaleci Erhan Erentürk (27) ile 3 yıllığına sözleşme imzaladı. Transfer çalışmalarını sürdüren yeşil-beyazlı ekip, en son Bursaspor forması giyen kaleci Erhan Erentürk ile 3 yıllığına anlaşttı. Kulüp, transferin bonservis bedeli ödenmeden yapıldığını belirtti. Erhan Erentürk, 2021-2022 sezonunda Bursaspor formasıyla 22 maçta forma giydi. Demirören Haber Ajansı / Spor Bursaspor Konyaspor Spor Haberler

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