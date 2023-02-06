Konyaspor kafilesini taşıyan uçak, 4 saat rötarlı Konya'dan hareket etti
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Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında yarın Fenerbahçe ile deplasmanda karşılaşacak Arabam.com Konyaspor, hava muhalefeti nedeniyle 4 saat rötarlı olarak İstanbul'a hareket etti.
Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında yarın Fenerbahçe ile deplasmanda karşılaşacak Arabam.com Konyaspor, hava muhalefeti nedeniyle 4 saat rötarlı olarak İstanbul'a hareket etti.
Konya'daki yoğun kar yağışı ve Konya Havalimanı'nda pistlerin kalkışa elverişli olmaması nedeniyle yeşil-beyazlı kafile, saat 20.00'den itibaren uçakta bekledi.
Pistlerin temizlenmesi sonrası Konyaspor kafilesini taşıyan uçak 4 saat rötarlı şekilde kalktı.
Kaynak: AA / Spor