Konyaspor kafilesini taşıyan uçak, 4 saat rötarlı Konya'dan hareket etti Spor Haberleri Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında yarın Fenerbahçe ile deplasmanda karşılaşacak Arabam.com Konyaspor, hava muhalefeti nedeniyle 4 saat rötarlı olarak İstanbul'a hareket etti. Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında yarın Fenerbahçe ile deplasmanda karşılaşacak Arabam.com Konyaspor, hava muhalefeti nedeniyle 4 saat rötarlı olarak İstanbul'a hareket etti. Konya'daki yoğun kar yağışı ve Konya Havalimanı'nda pistlerin kalkışa elverişli olmaması nedeniyle yeşil-beyazlı kafile, saat 20.00'den itibaren uçakta bekledi. Pistlerin temizlenmesi sonrası Konyaspor kafilesini taşıyan uçak 4 saat rötarlı şekilde kalktı. Kaynak: AA / Spor Konyaspor Konya Spor Haberler

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