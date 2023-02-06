Konyaspor kafilesi İstanbul'a geldi Spor Haberleri Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında bugün saat 20.00'de Fenerbahçe ile deplasmanda karşılaşacak Konyaspor, rötarlı bir şekilde İstanbul'a geldi. Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında bugün saat 20.00'de Fenerbahçe ile deplasmanda karşılaşacak Konyaspor, rötarlı bir şekilde İstanbul'a geldi. Konya'da yaşanan hava muhalefeti nedeniyle 4 saat rötarlı kalkan uçak, saat 24.00'te hareket etti. Kafileyi taşıyan uçak, saat 01.00'de İstanbul Havalimanı'na iniş yaptı. Yeşil-beyazlı oyuncular ve teknik heyet, yorucu yolculuğun ardından konaklayacağı otele geçti. Spor Kaynak: AA / Bozhan Memiş Fenerbahçe Konyaspor İstanbul Spor Haberler

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