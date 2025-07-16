Konyaspor, Jin-Ho Jo'yu Transfer Etti

Konyaspor, Güney Koreli orta saha oyuncusu Jin-Ho Jo'yu 2 yıllığına kadrosuna kattı.

Konyaspor'da transfer çalışmaları devam ediyor. Yeşil-beyazlılar, orta saha oyuncusu Jin-Ho Jo'yu 2 yıllığına renklerine bağladı. Erzurum'da kamp yapılan otelde gerçekleştirilen imza töreninde, Futbol Şube Sorumlularından Oktay Erkek hazır bulundu. Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüze imza atan Güney Koreli ilk futbolcu olan Jin-Ho Jo'ya hoş geldin diyor, yeşil-beyazlı formamız altında başarılar diliyoruz" denildi.

Jin-Ho Jo, ülkesinde Seoul Daedong Elementary School ile Jeonbuk Hyundai Motors alt yapı takımlarının formalarını terletti. Türkiye'de ise Fenerbahçe Rezerv ve U19 takımlarında oynayan Jin-Ho Jo, Novi Pazar ve Radnicki kulüplerinde de top koşturdu. - KONYA