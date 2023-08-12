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Konyaspor-İstanbulspor Maçında Gerginlik: İki Oyuncu Kırmızı Kart Gördü

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Konyaspor'un İstanbulspor'u konuk ettiği maçın son dakikalarında çıkan gerginlik sonucu Adil Demirbağ ve Okan Erdoğan kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Konyaspor'un İstanbulspor'u konuk ettiği karşılaşmanın son dakikalarına doğru iki takım oyuncuları arasında çıkan gerginlik sonucu yeşil-beyazlı takımdan Adil Demirbağ, sarı-siyahlı ekipten de Okan Erdoğan direkt kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.

Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Konyaspor, İstanbulspor'u konuk etti. Konuk ekip 6. dakikada İbrahim Yılmaz'ın golüyle öne geçerken, Konyaspor ise 86. dakikada Cikalleshi'nin attığı golle eşitliği sağladı. Maç bu skorla sonuçlanırken, karşılaşmanın 80. dakikasında iki takım futbolcuları arasında gerginlik yaşandı. Konyasporlu Adil Demirbağ ve İstanbulsporlu Okan Erdoğan arasında yaşanan tartışmaya saha içindeki diğer futbolcular ve yedek kulübeleri de dahil oldu. Bir süre devam eden arbede sonrası iki taraf da sakinleşti.

Maçın hakemi Burak Pakkan yaşanan gerginliğin ardından Adil ve Okan'ı direkt kırmızı kartla oyun dışı bıraktı. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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