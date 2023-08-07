Konyaspor, İstanbulspor maçı hazırlıklarına başladı

Konyaspor, Trendyol Süper Lig 2023-2024 Sezonu'nun ilk haftasında Cumartesi günü İstanbulspor'u ağırlayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı. Antrenmanda ısınma hareketleri, pas çalışması ve topa sahip olma oyunu yapıldı. İdman, salonda yapılan çalışma ile tamamlandı.

Konyaspor, Trendyol Süper Lig 2023-2024 Sezonu'nun ilk haftasında Cumartesi günü İstanbulspor'u ağırlayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı.

Kayacık Tesisleri'nde Teknik Direktör Aleksandar Stanojevic yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleri ve 5'e 2 pas çalışması ile başladı. Futbolcular daha sonra topa sahip olma oyunu yaptı. İdman, salonda yapılan çalışma ile tamamlandı.

Yeşil-beyazlılar, yarın yapacağı antrenman ile hazırlıklarına devam edecek. - KONYA