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Konyaspor, İstanbulspor karşısında 1-0 geride

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Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Konyaspor, İstanbulspor'u ağırlıyor. Karşılaşmanın ilk yarısı konuk ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.

Stat: Konya Büyükşehir Belediye

Hakemler: Burak Pakkan, Serkan Çimen, Hakan Yemişken

TÜMOSAN Konyaspor: Bernardoni, Ahmet Oğuz, Adil Demirbağ, Kahraman Demirtaş, Guilherme, Paz, Robert Muric, Soner Dikmen, Yunus Mallı, Moreno, Cikalleshi

İstanbulspor : Jensen, Duhaney, Mehmet Yeşil, Okan Erdoğan, Ali Yaşar, Muammer Sarıkaya, Loshaj, Ethemi, Ndao, Kenio, İbrahim Yılmaz

Gol: Dk. 5 İbrahim Yılmaz ( İstanbulspor )

Sarı kart: Dk. 42 Ahmet Oğuz (TÜMOSAN Konyaspor)

Trendyol Süper Lig'de sezonun ilk haftasında TÜMOSAN Konyaspor- İstanbulspor maçının ilk yarısı, konuk ekibin 1-0 üstünlüğüyle bitti.

5. dakikada konuk ekip öne geçti. Kenio'nun sol kanattan yerden ortasında İbrahim Yılmaz'ın vuruşunda top ağlara gitti: 0-1

45+2. dakikada Soner Dikmen'in uzaktan sert şutunda top, az farkla üstten auta çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısı İstanbulspor'un 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

Kaynak: AA / Abdullah Doğan - Spor

Trendyol Süper Lig İbrahim Yılmaz İstanbulspor Konyaspor Spor Haberler

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