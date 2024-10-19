Konyaspor İstanbul'a Gitti, Beşiktaş Maçına Hazır
Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Beşiktaş ile oynayacağı maç için İstanbul'a uçtu. Yeşil-beyazlılar, özel uçakla İstanbul'a geldi ve antrenmanlarını tamamladı.
Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında deplasmanda oynayacağı Beşiktaş maçı için İstanbul'a gitti.
Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Konyaspor, yarın saat 16.00'da Beşiktaş'a konuk olacak. Yeşil-beyazlılar, bugün sabah saatlerinde gerçekleştirdiği antrenman sonrası özel uçakla İstanbul'a gitti. - KONYA