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Konyaspor ile Kayserispor Süper Lig Tarihinde 31. Kez Karşılaşacak

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Süper Lig 2023-2024 sezonunun 17. haftasında Konyaspor ile Kayserispor karşı karşıya gelecek. İki takım arasında geride kalan maçlarda Konyaspor'un üstünlüğü bulunuyor.

Konyaspor ile Kayserispor, Süper Lig tarihinde 31. kez birbirine üstünlük kurmak için mücadele edecek.

Süper Lig 2023-2024 sezonunun 17. haftasında Konyaspor ile Kayserispor karşılaşacak. İki Anadolu ekibi, Süper Lig'de bugüne kadar 39 kez karşılaştı. Geride kalan 30 müsabakada 13 kez Konyaspor, 7 kez Kayserispor kazandı. 10 maçta da eşitlik bozulmadı. Bu maçlarda Konyaspor 40 gol atarken, Kayserispor ise 29 gol attı.

Konya'da oynanan 15 Süper Lig maçında 8 kez Konyaspor kazanırken 2 kez Kayserispor kazandı. İki takım arasındaki 5 maç da berabere bitti. Konya'daki maçlarda 19 gol Konyaspor atarken 8 gol de Kayserispor kaydetti. Geçen sezon Konya'da oynanan maç karşılıklı atılan gollerle 2-2 bitmişti.

İki takım arasında Süper Lig'de oynanan 30 müsabaka ve sonuçları ise şu şekilde:

2022/2023 Konyaspor-Kayserispor 2-2

2022/2023 Kayserispor-Konyaspor 1-2

2021/2022 Kayserispor-Konyaspor 2-3

2021/2022 Konyaspor-Kayserispor 2-0

2020/2021 Konyaspor-Kayserispor 0-0

2020/2021 Kayserispor-Konyaspor 1-2

2019/2020 Kayserispor-Konyaspor 2-2

2019/2020 Konyaspor-Kayserispor 2-1

2018/2019 Konyaspor-Kayserispor 0-1

2018/2019 Kayserispor-Konyaspor 0-2

2017/2018 Konyaspor-Kayserispor 2-0

2017/2018 Kayserispor-Konyaspor 2-1

2016/2017 Kayserispor-Konyaspor 2-1

2016/2017 Konyaspor-Kayserispor 1-0

2015/2016 Konyaspor-Kayserispor 1-0

2015/2016 Kayserispor-Konyaspor 1-1

2013/2014 Konyaspor-Kayserispor 3-0

2013/2014 Kayserispor-Konyaspor 0-0

2010/2011 Kayserispor-Konyaspor 1-3

2010/2011 Konyaspor-Kayserispor 0-1

2008/2009 Kayserispor-Konyaspor 1-1

2008/2009 Konyaspor-Kayserispor 0-0

2007/2008 Kayserispor-Konyaspor 3-0

2007/2008 Konyaspor-Kayserispor 1-1

2006/2007 Kayserispor-Konyaspor 2-1

2006/2007 Konyaspor-Kayserispor 1-1

2005/2006 Konyaspor-Kayserispor 1-0

2005/2006 Kayserispor-Konyaspor 1-0

2004/2005 Konyaspor-Kayserispor 3-1

2004/2005 Kayserispor-Konyaspor 2-2 - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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