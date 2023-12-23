Konyaspor ile Kayserispor Süper Lig Tarihinde 31. Kez Karşılaşacak

Konyaspor ile Kayserispor, Süper Lig tarihinde 31. kez birbirine üstünlük kurmak için mücadele edecek.

Süper Lig 2023-2024 sezonunun 17. haftasında Konyaspor ile Kayserispor karşılaşacak. İki Anadolu ekibi, Süper Lig'de bugüne kadar 39 kez karşılaştı. Geride kalan 30 müsabakada 13 kez Konyaspor, 7 kez Kayserispor kazandı. 10 maçta da eşitlik bozulmadı. Bu maçlarda Konyaspor 40 gol atarken, Kayserispor ise 29 gol attı.

Konya'da oynanan 15 Süper Lig maçında 8 kez Konyaspor kazanırken 2 kez Kayserispor kazandı. İki takım arasındaki 5 maç da berabere bitti. Konya'daki maçlarda 19 gol Konyaspor atarken 8 gol de Kayserispor kaydetti. Geçen sezon Konya'da oynanan maç karşılıklı atılan gollerle 2-2 bitmişti.

İki takım arasında Süper Lig'de oynanan 30 müsabaka ve sonuçları ise şu şekilde:

2022/2023 Konyaspor-Kayserispor 2-2

2022/2023 Kayserispor-Konyaspor 1-2

2021/2022 Kayserispor-Konyaspor 2-3

2021/2022 Konyaspor-Kayserispor 2-0

2020/2021 Konyaspor-Kayserispor 0-0

2020/2021 Kayserispor-Konyaspor 1-2

2019/2020 Kayserispor-Konyaspor 2-2

2019/2020 Konyaspor-Kayserispor 2-1

2018/2019 Konyaspor-Kayserispor 0-1

2018/2019 Kayserispor-Konyaspor 0-2

2017/2018 Konyaspor-Kayserispor 2-0

2017/2018 Kayserispor-Konyaspor 2-1

2016/2017 Kayserispor-Konyaspor 2-1

2016/2017 Konyaspor-Kayserispor 1-0

2015/2016 Konyaspor-Kayserispor 1-0

2015/2016 Kayserispor-Konyaspor 1-1

2013/2014 Konyaspor-Kayserispor 3-0

2013/2014 Kayserispor-Konyaspor 0-0

2010/2011 Kayserispor-Konyaspor 1-3

2010/2011 Konyaspor-Kayserispor 0-1

2008/2009 Kayserispor-Konyaspor 1-1

2008/2009 Konyaspor-Kayserispor 0-0

2007/2008 Kayserispor-Konyaspor 3-0

2007/2008 Konyaspor-Kayserispor 1-1

2006/2007 Kayserispor-Konyaspor 2-1

2006/2007 Konyaspor-Kayserispor 1-1

2005/2006 Konyaspor-Kayserispor 1-0

2005/2006 Kayserispor-Konyaspor 1-0

2004/2005 Konyaspor-Kayserispor 3-1

2004/2005 Kayserispor-Konyaspor 2-2 - KAYSERİ