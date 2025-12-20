(KONYA) - Süperlig'in 17'nci haftasında karşı karşıya gelen Konyaspor ile Kayserispor 1-1 berabere kaldı.

Trendyol Süperlig'in 17'nci haftasında TÜMOSAN Konyaspor, Kayserispor'u MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda ağırladı. Saat 14.30'da başlayan karşılaşmayı hakem Ömer Tolga Güldibi yönetti.

Ev sahibi Konyaspor dakika 63'te Umut Nayir'in bulduğu golle Kayserispor karşısında 1-0 öne geçti. 90 artı 4'üncü dakikada Gergan Onugha'nın gölüyle Kayserispor 1-1 beraberliği yakaladı. Karşılaşmada başka gol olmadı ve Konyaspor sahasında Kayserispor ile puanları paylaştı.