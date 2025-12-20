Haberler

Konyaspor ile Kayserispor 1-1 Berabere Kaldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Süperlig'in 17. haftasında Konyaspor, Kayserispor ile 1-1 berabere kaldı. Konyaspor'un golü Umut Nayir'den geldi, Kayserispor ise son dakikada Gergan Onugha ile eşitliği sağladı.

(KONYA) - Süperlig'in 17'nci haftasında karşı karşıya gelen Konyaspor ile Kayserispor 1-1 berabere kaldı.

Trendyol Süperlig'in 17'nci haftasında TÜMOSAN Konyaspor, Kayserispor'u MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda ağırladı. Saat 14.30'da başlayan karşılaşmayı hakem Ömer Tolga Güldibi yönetti.

Ev sahibi Konyaspor dakika 63'te Umut Nayir'in bulduğu golle Kayserispor karşısında 1-0 öne geçti. 90 artı 4'üncü dakikada Gergan Onugha'nın gölüyle Kayserispor 1-1 beraberliği yakaladı. Karşılaşmada başka gol olmadı ve Konyaspor sahasında Kayserispor ile puanları paylaştı.

Kaynak: ANKA / Spor
AK Partili Ensarioğlu, Bakan Fidan'ın Suriye sözlerini sert şekilde eleştirdi

"Ya görevi bırakır ya da görevden alınır"
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ela Rümeysa Cebeci olayında Fulya Öztürk de topa girdi

Ela Rümeysa Cebeci olayında Fulya Öztürk de topa girdi
Murat Övüç tutuklandı

Murat Övüç tutuklandı
Cami cemaatine korku dolu anlar yaşatan olay için harekete geçildi

Camide korku dolu anlar yaşanmıştı! Bu görüntülerin bedeli ağır oldu
Boşanma aşamasındaki eşini sokak ortasında boğazını keserek katletti

Kan donduran olay! Sokak ortasında boğazını kesti
Ela Rümeysa Cebeci olayında Fulya Öztürk de topa girdi

Ela Rümeysa Cebeci olayında Fulya Öztürk de topa girdi
Kocaeli'den sonra şimdi de Balıkesir! Boş araziye İHA düştü

Ankara ve Kocaeli'den sonra bir ilimize daha İHA düştü
Babacan: Yurt dışında Türkiye'yi eleştirmek doğru değil

Babacan'dan Özel'in yurt dışında yaptığı konuşmaya tepki
Sadettin Saran'ın Çanakkale'deki villasının bekçisi gözaltına alındı

Soruşturmada çarpıcı gelişme! Saran'ın yakınındaki isim gözaltında
Meteoroloji il il uyardı! Kuvvetli yağış geliyor

Meteoroloji il il uyardı! Kuvvetli yağış geliyor
Papa II. John Paul'ün hediye ettiği Aziz Paul heykeli çalındı

Papa hediye etmişti! Çalındı
MasterChef Altın Kupa'da dengeler değişti! 2 isim birden veda etti

Altın Kupa'da dengeler değişti! 1 gecede 2 veda birden
Polisin 'dur' ihtarına uymadı! Katliam gibi kazada 5 kişi hayatını kaybetti

Katliam gibi kaza! Polisten kaçarken karşı yönden gelen araca çarptı
Tırla kafa kafaya çarpışan araçtaki 3 kişi feci şekilde can verdi

Kan donduran kare! Cansız bedenleri binbir güçlükle çıkardılar
title