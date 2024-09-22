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Konyaspor İç Sahada Kazanamıyor

Konyaspor İç Sahada Kazanamıyor
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Konyaspor, 2024-2025 sezonunda evinde oynadığı 3 lig maçında sadece 2 puan toplayabildi ve 1 mağlubiyet, 2 beraberlik yaşadı. Teknik Direktör Ali Çamdalı, iç sahada kazanamama problemini bir an önce çözmek istediklerini belirtti.

Konyaspor, evinde oynadığı 3 lig maçını kazanamadı. Söz konusu maçlarda 1 mağlubiyet ve 2 beraberlik alan yeşil-beyazlılar kalesinde 2 gol görürken, 1 kez gol sevinci yaşadı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Konyaspor, 2024-2025 sezonunda evinde oynadığı 3 lig maçını kazanamadı. Ligin 2. haftasında sahasında Galatasaray ile karşılaşan yeşil-beyazlılar, söz konusu maçta 2-1'lik skorla mağlup oldu. Ligin 4. haftasında Kayserispor ve 6. haftada ise Sivasspor ile golsüz berabere kalan Konya ekibi, seyircisinin önünde 3 maçta 2 puan kazanabildi. Deplasmanda ise çıktığı 3 maçta 2 galibiyet ve 1 mağlubiyet alan Konyaspor, ligde 6 maçta 6 kez gol sevinci yaşarken kalesinde 7 gol gördü.

Ali Çamdalı: "İç sahada kazanamama durumunu bir türlü lehimize çeviremedik"

Kendi evinde kazanamadıklarını bu sorunu kısa sürede çözmek istediklerini belirten Konyaspor Teknik Direktörü Ali Çamdalı, "Son haftalardaki iç sahada kazanamama durumunu bir türlü lehimize çeviremedik. Tabii ki taraftarlarımızı üç puanla mutlu bir şekilde evlerine göndermek istiyoruz" dedi. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Konyaspor 3-sayfa Futbol konya Spor

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