Konyaspor-Hatayspor maçının ardından (2) - Haberler

Konyaspor-Hatayspor maçının ardından (2)
Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut'un açıklaması Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan'ın açıklaması KONYA - Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında İttifak Holding Konyaspor, konuk ettiği Atakaş Hatayspor'u 3-1 yendi.
Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut'un açıklaması
Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan'ın açıklaması KONYA - Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında İttifak Holding Konyaspor, konuk ettiği Atakaş Hatayspor'u 3-1 yendi. Maçın ardından basın toplantısı düzenlendi. (2)
AA / Anıl Kuru - Spor