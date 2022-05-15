Konyaspor-Hatayspor maçının ardından (2) - Haberler

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Konyaspor-Hatayspor maçının ardından (2)

AA - Anıl Kuru - Spor
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Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut'un açıklaması Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan'ın açıklaması KONYA - Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında İttifak Holding Konyaspor, konuk ettiği Atakaş Hatayspor'u 3-1 yendi.

Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut'un açıklaması

Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan'ın açıklaması KONYA - Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında İttifak Holding Konyaspor, konuk ettiği Atakaş Hatayspor'u 3-1 yendi. Maçın ardından basın toplantısı düzenlendi. (2)

AA / Anıl Kuru - Spor

Ömer Erdoğan, İlhan Palut, Hatayspor, Konyaspor, Spor, Haberler

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