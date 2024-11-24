Konyaspor-Hatayspor Maçında Depremde Hayatını Kaybeden Öğretmenler Anıldı
Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Konyaspor ile Hatayspor karşılaşması öncesinde, deprem felaketi sonucu hayatını kaybeden öğretmenler unutulmadı. Hatayspor taraftarları, vefat eden öğretmenler için pankartlar hazırlayıp fotoğraflarını ekranda gösterdi.
Trendyol Süper Lig'in 13. haftasındaki Konyaspor- Hatayspor karşılaşması öncesinde depremde hayatını kaybeden öğretmenler anıldı.
Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Konyaspor ile Hatayspor, Konya'da karşı karşıya geliyor. Müsabaka öncesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle Hatay'da deprem hayatını kaybeden öğretmenler unutulmadı. Vefat eden öğretmenlerin fotoğrafları ekranlarda gösterilirken, Hatayspor taraftarı ise öğretmenlerin adı yazılı pankart hazırladı. - KONYA