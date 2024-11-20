Konyaspor, Hatayspor Maçına Hazırlıklarını Sürdürüyor
Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında evinde oynayacağı Hatayspor maçı için antrenmanlarına devam etti. Teknik Direktör Recep Uçar yönetiminde gerçekleştirilen idmanda oyuncular ısınma, oyun ve gol çalışması yaptı.
Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında evinde oynayacağı Hatayspor maçının hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.
Teknik Direktör Recep Uçar yönetiminde Kayacık Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman, ısınma ile başladı. 5'e 2 oyun ile devam eden idman, çift kale maç ve gol çalışması ile tamamlandı.
Yeşil-beyazlılar, yarın yapacağı antrenman ile Hatayspor müsabakasının hazırlıklarını sürdürecek. - KONYA