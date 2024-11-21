Konyaspor, Hatayspor Maçına Hazırlanıyor
Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında evinde oynayacağı Hatayspor maçının hazırlıklarına Kayacık Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla devam etti. Teknik Direktör Recep Uçar yönetiminde gerçekleşen idman, aktif ısınma ve oyunlarla sürdü.
Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında evinde oynayacağı Hatayspor maçının hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Kayacık Tesisleri'nde Teknik Direktör Recep Uçar yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, aktif ısınma ile başladı. 5'e 2 ve 8'e 8 oyun ile devam eden idman, çift kale maç ile tamamlandı.
Yeşil-beyazlılar, yarın yapacağı antrenman ile Hatayspor müsabakasının hazırlıklarını devam edecek. - KONYA