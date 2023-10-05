Konyaspor, Hatayspor maçı için hazırlıklarını sürdürdü
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Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Hatayspor'a konuk olacağı maçın hazırlıklarını antrenmanla sürdürdü. Teknik Direktör Aleksandar Stanojevic yönetimindeki antrenmanda futbolcular, savunma ve hücum organizasyonları üzerine çalıştı.
Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Hatayspor'a konuk olacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Kayacık Tesisleri'nde, Teknik Direktör Aleksandar Stanojevic yönetimindeki antrenman, ısınma ve 3 grupta yapılan top kapma çalışması ile başladı. Daha sonra futbolcular, savunma ve hücum organizasyonları üzerine yapılan çalışma ile devam etti. Antrenmanın son bölümünde taktik çalışma gerçekleştirdi. Yeşil-beyazlılar, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek. - KONYA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor