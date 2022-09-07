Konyaspor, Hatayspor maçı hazırlıklarını sürdürdü Spor Haberleri Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında oynayacağı Hatayspor maçı hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü. Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında oynayacağı Hatayspor maçı hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü. Kayacık Tesisleri'nde Teknik Direktör İlhan Palut ve yardımcı antrenörler yönetiminde gerçekleşen antrenman, ısınma hareketleri ile başladı. Isınma hareketlerinin ardından futbolcular kuvvet çalışması yaptı. İdman taktik çalışma ile sona erdi. Yeşil-beyazlılar, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek. - KONYA Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor İlhan Palut Konyaspor Hatayspor Spor Haberler

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