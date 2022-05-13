Konyaspor, Hatayspor maçı hazırlıklarını sürdürdü - Haberler

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Konyaspor, Hatayspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

AA - Melike Keskin - Spor
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Konyaspor, Hatayspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

İttifak Holding Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında 15 Mayıs Pazar günü sahasında Atakaş Hatayspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

İttifak Holding Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında 15 Mayıs Pazar günü sahasında Atakaş Hatayspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu'nda teknik direktör İlhan Palut yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, topla yapılan ısınma hareketleri ile başladı.

Futbolcular, taktik çalışmanın ardından oynadıkları çift kale maçla antrenmanı tamamladı.

AA / Melike Keskin - Spor

Spor Toto Süper Lig, İttifak Holding, Konyaspor, Hatayspor, Spor, Haberler

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