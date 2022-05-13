Konyaspor, Hatayspor maçı hazırlıklarını sürdürdü - Haberler

Konyaspor, Hatayspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
AA - Melike Keskin - Spor
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İttifak Holding Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında 15 Mayıs Pazar günü sahasında Atakaş Hatayspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
İttifak Holding Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında 15 Mayıs Pazar günü sahasında Atakaş Hatayspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu'nda teknik direktör İlhan Palut yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, topla yapılan ısınma hareketleri ile başladı.
Futbolcular, taktik çalışmanın ardından oynadıkları çift kale maçla antrenmanı tamamladı.
AA / Melike Keskin - Spor