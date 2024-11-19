Konyaspor, Hatayspor Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor
Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında oynayacağı Hatayspor maçı için antrenman yaparak hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik Direktör Recep Uçar yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, çeşitli pas ve top kapma çalışmalarıyla devam etti.
Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında evinde oynayacağı Hatayspor maçının hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Teknik Direktör Recep Uçar yönetiminde Kayacık Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman, ısınma ile başladı. 8'e 3 pas ve top kapma çalışmasıyla devam eden idman, çift kale maç ile sona erdi.
Yeşil-beyazlılar, yarın yapacağı antrenman ile müsabakanın hazırlıklarını sürdürecek. - KONYA