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Konyaspor, Hamidou Keyta ile 2 yıllık sözleşme imzaladı

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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Konyaspor, Azerbaycan ekiplerinden Karabağ forması giyen kanat oyuncusu Hamidou Keyta ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Keyta, Konyaspor'da 28 numaralı formayı terletecek.

Konyaspor, kanat oyuncusu Hamidou Keyta ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Konyaspor'da transfer çalışmaları sürüyor. Bu çerçevede Azerbaycan ekiplerinden Karabağ forması giyen kanat oyuncusu Fransız Hamidou Keyta ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Konyaspor Müzesi'nde yapılan imza töreninde, Konyaspor Futbol Şube Sorumlularından Yusuf Küçükbakırcı hazır bulundu. Kulüpten yapılan açıklamada, "Hamidou Keyta'ya hoş geldin diyor, yeşil beyaz formamız altında başarılar diliyoruz. Keyta, takımımızda 28 numaralı formayı terletecek" denildi.

Hamidou Keyta: "Konyaspor için elimden geleni sahaya yansıtacağım"

İmza töreninden sonra konuşan Hamidou Keyta, "Konya gerçekten harika bir şehir. Burada olduğum için çok mutluyum. Konyaspor için elimden geleni sahaya yansıtacağım. Coşkulu ve mükemmel bir taraftarımız olduğunu biliyorum. Onları her zaman mutlu etmek istiyoruz" dedi

Yusuf Küçükbakırcı: "Takımımıza katkı vereceğine inanıyoruz"

Konyaspor Futbol Şube Sorumlusu Yusuf Küçükbakırcı ise, "Keyta, kardeş ülke Azerbaycan'ın Karabağ takımından aramıza katıldı. Kendisi hazır ve takımında oynayan bir isimdi. Farklı bir kültüre de gelmedi. Hemen alışacağını ve takımımıza katkı vereceğine inanıyoruz. Biliyorsunuz transfer döneminin son günlerini yaşıyoruz. İnşallah çarşamba günü yani yarın bir imzamız daha olacak. Yaptığımız bu hamlelerle daha çok güçlendiğimize inanıyoruz" diye konuştu. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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