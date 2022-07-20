Konyaspor, Guilherme ile sözleşme yeniledi Konyaspor, Guilherme Sitya'nın sözleşmesini 2 yıl daha uzattı. Konyaspor, Guilherme Sitya'nın sözleşmesini 2 yıl daha uzattı. Süper Lig ekiplerinden Konyaspor, başarılı sol bek oyuncusu Guilherme Sitya ile 2 yıllık yeni sözleşme imzaladı. Konya Büyükşehir Stadyumu Basın Toplantı Salonu'nda Guilherme Sitya için basına kapalı imza töreni gerçekleştirildi. 32 yaşındaki Brezilyalı oyuncu kendisini 2 yıl daha yeşil-beyazlı renklerde tutacak yeni sözleşmeyi imzaladı. Yeşil-beyazlı formayla bugüne kadar toplam 86 maça çıkan Guilherme, 5 gol 10 asistlik katkı yaptı. - KONYA İhlas Haber Ajansı / Spor Konyaspor Konya Spor Haberler

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