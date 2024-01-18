Konyaspor, Göztepe'yi mağlup ederek tur atladı

Konyaspor Teknik Direktörü Fahrudin Omerovic, Göztepe maçının ardından, "Turu geçtiğimiz için çok mutluyuz. Futbolcularım gerçekten inanılmaz mücadele etti" dedi.

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur mücadelesinde Konyaspor sahasında konuk ettiği Göztepe'yi uzatmalarda 2-1 mağlup ederek son 16 turuna yükseldi. Maç sonu gerçekleştirilen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Omerovic, "Maçtan önceki durum zordu. Çünkü çok fazla sakat oyuncumuz var. Aynı zamanda bu takım uzun zamandır düşüşte. Özgüvenini kaybeden bir grup vardı. Kupa maçı olduğu için bazen tur atlamak güzel ama bizim lig maçı da önemli. Onun için tur geçtiğimiz için çok mutluyuz. Futbolcularım gerçekten inanılmaz mücadele etti. Bazen olumsuzluk vardı ona rağmen maçı sonraki tura taşıdık" diye konuştu. - KONYA