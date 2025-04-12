Konyaspor, Göztepe'yi 1-0 Mağlup Etti
Süper Lig'in 31. haftasında Konyaspor, Göztepe'yi 24. dakikada Blaz Kramer'in attığı golle 1-0 yenerek önemli bir galibiyet elde etti.
(ANKARA) - Süper Lig'in 31.haftasında Konyaspor, konuk ettiği Göztepe'yi 1-0 mağlup etti.
Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Tümosan Konyaspor sahasında Göztepe ile karşılaştı. Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu'nda saat 16.00'da başlayan maçı hakem Ümit Öztürk yönetti.
Blaz Kramer'in 24. dakikada attığı golle Konyaspor 1-0 öne geçti. Karşılaşmanın kalan dakikalarında başka gol olmadı.
Kaynak: ANKA / Spor