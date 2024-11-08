Konyaspor Göztepe Maçına Hazırlanıyor
Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında deplasmanda oynayacağı Göztepe maçı için Kayacık Tesisleri'nde antrenmanlara devam ediyor. Teknik Direktör Recep Uçar yönetiminde yapılan çalışmalarda futbolcular ısınma, top kapma ve taktik çalışmalarla maça hazırlanıyor.
Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında deplasmanda oynayacağı Göztepe maçının hazırlıklarına devam ediyor.
Teknik Direktör Recep Uçar yönetiminde Kayacık Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma ile başlarken 5'e 3 top kapma çalışması ile devam etti. Futbolcular, antrenmanı taktik çalışma ile tamamladı.
Yeşil-beyazlılar, yarın yapacağı antrenman ile Göztepe maçının hazırlıklarını tamamlayacak. - KONYA