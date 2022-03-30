Konyaspor, Göztepe maçına hazırlanıyor

Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Pazar günü iç sahada Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor.

Teknik Direktör İlhan Palut ve yardımcı antrenörler yönetiminde Kayacık Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman, salonda yapılan aktivasyon çalışması ile başladı. İdman daha sonra sahada iki grup halinde oynanan 5'e 2 ve pas oyunu ile devam etti. Futbolcular, topla oyunun ardından yapılan çift kale maç ile antrenmanı tamamladı.

Çalışmalarda ülke milli takımlarında bulunan İbahim Sehic, Amir Hadziahmetovic, Amar Rahmanovic, Endri Çekiçi, Sokol Cikalleshi, Zymer Bytyqi, Jose Mpoku ve Konrad Michalak yer almadı. - KONYA