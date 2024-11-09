Konyaspor Göztepe Maçına Hazır

Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında deplasmanda oynayacağı Göztepe maçının hazırlıklarını tamamladı.

Teknik Direktör Recep Uçar ve yardımcı antrenörler yönetiminde Kayacık Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma ile başladı. Üç grupta oynanan 5'e 3 ve çabukluk çalışması ile devam eden idman, taktik çalışma ile sona erdi.

Yeşil-beyazlılar, yarın saat 13.30'da Gürsel Aksel Stadyumu'nda Göztepe ile karşılaşacak. - KONYA