Konyaspor, Gökhan Töre ile prensipte anlaştı
Transfer döneminin bitimine saatler kala Konyaspor, Gökhan Töre ile prensipte anlaştığını duyurdu. Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, transfer görüşmelerinin gerçekleştirildiği kanat oyuncusu Gökhan Töre ile prensipte anlaşma sağlandığı belirtildi.
Konyaspor, Gökhan Töre ile prensipte anlaştığını duyurdu.
Transfer döneminin bitimine saatler kala Konyaspor Gökhan Töre ile anlaştığını açıkladı. Yeşil-beyazlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kulübümüz, transfer görüşmelerini gerçekleştirdiği kanat oyuncusu Gökhan Töre ile prensipte anlaşma sağlamıştır" ifadeleri kullanıldı. - KONYA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor