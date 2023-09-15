Konyaspor, Gökhan Töre ile prensipte anlaştı

Transfer döneminin bitimine saatler kala Konyaspor, Gökhan Töre ile prensipte anlaştığını duyurdu. Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, transfer görüşmelerinin gerçekleştirildiği kanat oyuncusu Gökhan Töre ile prensipte anlaşma sağlandığı belirtildi.