Konyaspor Genel Sekreteri Cengiz Yönet: 'Deplasmanda 1 puan değerlidir'

Konyaspor Genel Sekreteri Cengiz Yönet, Kasımpaşa maçının ikinci yarısında takımın rehavet içinde olduğunu vurgulayarak, "İlk yarıdaki oyuna bakınca kaybettiğimiz puan var gibi gözüküyor. İkinci yarıdaki oyuna bakınca da kazandığımız 1 puan var gibi gözüküyor. Deplasmanda alınan 1 puanın iyi olduğunu düşünüyorum" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Konyaspor, konuk olduğu Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldı. Müsabakanın ardından Konyaspor Genel Sekreteri Cengiz Yönet, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. İki devrede iki farklı oyun oynadıklarını vurgulayan Yönet, "İlk devre inanılmaz güzel bir oyun oynadık. Recep hoca futbolcularıyla iyi bir iletişim kurmuş, kendisinin inandığı sistemi var. O sistemle oynattı. İlk yarıda kalemize top gelmedi. İkinci yarıda rehavet içinde oldu takım. Bu konuda hocamız milli arayı değerlendirerek futbolcularıyla görüşecektir. İlk yarıdaki oyuna bakınca kaybettiğimiz puan var gibi gözüküyor. İkinci yarıdaki oyuna bakınca da kazandığımız 1 puan var gibi gözüküyor. Deplasmanda alınan 1 puanın iyi olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Hakem kararlarının ikinci yarıdaki oyunlarında etkili olduğunu ifade eden Cengiz Yönet, "Muleka'nın son dakikalarda ayağına basıldı. Hakem görmemiş olabilir ama VAR da çağırabilirdi" dedi.

"Türk futbolunun marka değeri seyircisiyle bir noktaya gelebilir"

Haliç'te güneşli ve güzel bir havanın olmasına rağmen tribünlerin boş olmasına dikkat çeken Yönet, "Çok güzel bir hava var. Güzel bir stat var. Ancak tribünler bomboş. Türk futbolunun bu sorunla baş edebilecek, ortadan kaldırabilecek projeler üzerinde ciddi şekilde düşünmesi gerekiyor. Türk futbolunun marka değeri seyircisiyle bir noktaya gelebilir. 3-5 maçın dışında bütün maçlar boş tribünler oynanıyor" ifadelerini kullandı.

Cengiz Yönet ayrıca A Milli Futbol Takımı'nın Bulgaristan ve Gürcistan ile oynayacağı maçlar öncesi başarılar diledi. - İSTANBUL