Konyaspor, Gençlerbirliği'ni 2-1 Yenerek 4 Maçlık Yenilmezlik Serisini Sona Erdirecek
Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında TÜMOSAN Konyaspor, deplasmanda Gençlerbirliği'ni 2-1 mağlup etti. Maçta, Oğulcan Ülgün'ün 28. dakikada kaydettiği golle Gençlerbirliği öne geçti ancak Konyaspor'un Umut Nayir ve Bardhi'nin golleri maçı kazanmalarını sağladı.
Stat: Eryaman
Hakemler: Halil Umut Meler, Gökmen Baltacı, Hüseyin Aylak
Gençlerbirliği : Erhan Erentürk, Pereira, Goutas, Thalisson, Hanousek (Dk. 67 Abdurrahim Dursun), Zuzek (Dk. 56 Metehan Mimaroğlu), Dele Bashiru, Göktan Gürpüz (Dk. 67 Koita), Oğulcan Ülgün, Tongya (Dk. 81 Onyekuru), Niang
TÜMOSAN Konyaspor : Bahadır Güngördü, Andzouana, Bazoer, Adil Demirbağ, Guilherme, Jin-Ho Jo (Dk. 90+2 Mücahit İbrahimoğlu), Melih İbrahimoğlu (Dk. 67 Bjorlo), Ndao (Dk. 90+2 Yasir Subaşı), Bardhi (Dk. 80 Calusic), Muleka, Umut Nayir
Goller: Dk. 28. Oğulcan Ülgün ( Gençlerbirliği ), Dk. 45+2 Umut Nayir, Dk. 49 Bardhi (TÜMOSAN Konyaspor )
Kırmızı kart: Dk. 90+7 Thalisson ( Gençlerbirliği )
Sarı kartlar: Dk. 17 Jin-Ho Jo, Dk. 86 Bazoer, Dk. 90+4 Bjorlo (TÜMOSAN Konyaspor ), Dk. 68 Goutas, Dk. 90+4 Pereira ( Gençlerbirliği )
Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında TÜMOSAN Konyaspor, deplasmanda Gençlerbirliği'ni 2-1 yendi.
49. dakikada konuk ekip öne geçti. Sağ kanattan gelişen Konyaspor atağında ceza sahasına giren Ndao'nun yerden penaltı noktasına çıkardığı topu Bardhi, düzgün bir vuruşla filelerle buluşturdu: 1-2.
77. dakikada ceza yayında topla buluştuktan sonra rakiplerinden sıyrılan Koita'nın şutunda top auta gitti.
80. dakikada sağ kanattan hareketlenen Oğulcan Ülgün, topu yerden içeriye çevirdi. Niang'ın ceza yayından yaptığı vuruşta top üstten dışarı çıktı.
Karşılaşmada başka gol olmadı ve TÜMOSAN Konyaspor, 1-0 geriye düştüğü maçı 2-1 kazandı.
Konyaspor bu sonuçla puanını 14'e yükseltirken 4 maçlık yenilmezlik serisi (2 galibiyet, 2 beraberlik) sona eren Gençlerbirliği, 8 puanda kaldı.