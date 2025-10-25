Konyaspor, Gençlerbirliği Maçı Hazırlıklarını Tamamladı
Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında yarın deplasmanda karşılaşacağı Gençlerbirliği maçına yönelik son antrenmanını Kayacık Tesisleri'nde yaptı. Teknik Direktör Recep Uçar yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, topla ısınma ve çabukluk çalışmaları ile taktik çalışmayla sona erdi.
Kayacık Tesisleri'nde Teknik Direktör Recep Uçar ve yardımcı antrenörler yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, topla ısınmayla başladı. Çabukluk ile devam eden antrenman, taktik çalışma ile sona erdi. - KONYA
