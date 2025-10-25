Haberler

Konyaspor, Gençlerbirliği Maçı Hazırlıklarını Tamamladı

Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında yarın deplasmanda karşılaşacağı Gençlerbirliği maçına yönelik son antrenmanını Kayacık Tesisleri'nde yaptı. Teknik Direktör Recep Uçar yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, topla ısınma ve çabukluk çalışmaları ile taktik çalışmayla sona erdi.

Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında yarın deplasmanda oynayacağı Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.

Kayacık Tesisleri'nde Teknik Direktör Recep Uçar ve yardımcı antrenörler yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, topla ısınmayla başladı. Çabukluk ile devam eden antrenman, taktik çalışma ile sona erdi. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
