Konyaspor, Gençlerbirliği Maçı Hazırlıklarını Tamamladı

Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında yarın deplasmanda oynayacağı Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.

Kayacık Tesisleri'nde Teknik Direktör Recep Uçar ve yardımcı antrenörler yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, topla ısınmayla başladı. Çabukluk ile devam eden antrenman, taktik çalışma ile sona erdi. - KONYA