Konyaspor, Gaziantep FK'yi 1-0 Mağlup Etti
Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Konyaspor, sahasında Gaziantep FK'yi 1-0 yenerek önemli bir galibiyet aldı. Maçın tek golü, 66. dakikada Kramer tarafından atıldı.
Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Konyaspor, sahasında karşılaştığı Gaziantep FK'yi 1-0 mağlup etti.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
66. dakikada sol tarafta Yusuf Erdoğan şık çalımlarla son çizgiye inip pasını kale önündeki Kramer'e aktardı. Kramer, müsait pozisyonda yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0
72. dakikada Anel Husic'in topla birlikte ceza alanına girip sol çaprazdan kaleye gönderdiği şutta kaleci Deniz meşin yuvarlağın sahibi oldu.
77. dakikada Tunahan Taşçı'nın pasında topla buluşan Pedrinho'nun ceza yayından şutunda meşin yuvarlak az farkla autta çıktı.
90+1. dakikada Tunahan Taşçı'nın derin pasında ceza alanında topla buluşan Keyta'nın şutunda meşin yuvarlak direkten oyun alanına döndü.
Hakemler: Oğuzhan Çakır, Esat Sancaktar, Mert Bulut
Konyaspor: Deniz Ertaş, Boranijasevic, Uğurcan Yazğılı, Adil Demirbağ, Guilherme, Jevtovic (Tunahan Taşçı dk. 69), Pedrinho (Oğulcan Ülgün dk. 82), Melih İbrahimoğlu, Aleksic (Calusic dk. 82), Yusuf Erdoğan (Keyta dk. 88), Kramer (Umut Nayir dk. 82)
Yedekler: Ahmet Daş, Yasir Subaşı, Prip, Abdurrahman Üresin, Bjorlo
Teknik Direktör: Recep Uçar
Gaziantep FK: Burak Bozan, Viana (Kodro dk. 86), Arda Kızıldağ, Anel Husic (Emre Taşdemir dk. 74), Deian Sorescu, Quentin Daubin (Boateng dk. 46), Badou Ndiaye, Christopher Lungoyi (Halil Dervişoğlu dk. 74), Kacper Kozlowski, Maxim (Ogün Özçicek dk. 74), David Okereke
Yedekler: Dioudis, Ertuğrul Ersoy, Furkan Soyalp, Semih Güler, Ömürcan Artan
Teknik Direktör: Selçuk İnan
Gol: Kramer (dk. 66) (Konyaspor)
Sarı kartlar: Guilherme, Aleksic, Kramer, Oğulcan Ülgün (Konyaspor), Daubin, Badou Ndiaye, Arda Kızıldağ, David Okereke (Gaziantep FK) - KONYA