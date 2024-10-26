Konyaspor, Gaziantep FK Maçı Hazırlıklarını Tamamladı

Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında yarın deplasmanda karşılaşacağı Gaziantep FK maçının hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.

Kayacık Tesisleri'nde Teknik Direktör Ali Çamdalı ve yardımcı antrenörler yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma ile başlarken, çabukluk ve 5'e 2 ile devam etti. Antrenman Konyaspor maçının taktik çalışmasıyla tamamladı. - KONYA