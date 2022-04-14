Konyaspor, Gaziantep FK maçı hazırlıklarını sürdürdü

İttifak Holding Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında 17 Nisan Pazar günü sahasında Gaziantep FK ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Koyuncu Grup Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör İlhan Palut ve yardımcı antrenörler yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve topla yapılan ısınma hareketleriyle başladı.

Futbolcular, taktik çalışması sonrasında topla oyunla antrenmanı tamamladı.