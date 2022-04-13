Konyaspor, Gaziantep FK maçı hazırlıklarını sürdürüyor - Haberler

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Konyaspor, Gaziantep FK maçı hazırlıklarını sürdürüyor

Demirören Haber Ajansı - Spor
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Konyaspor, Gaziantep FK maçı hazırlıklarını sürdürüyor

İTTİFAK Holding Konyaspor, Süper Lig'in 33'üncü haftasında oynayacağı Gaziantep FK maçı hazırlıklarını sürdürüyor.

İTTİFAK Holding Konyaspor, Süper Lig'in 33'üncü haftasında oynayacağı Gaziantep FK maçı hazırlıklarını sürdürüyor.

Yeşil- beyazlı ekibin teknik direktör İlhan Palut yönetiminde gerçekleştirdiği antrenman, salonda yapılan aktivasyon çalışmasıyla başladı. Ardından da sahada kuvvet çalışması yapılan idman taktik çalışması ve çift kale maçla sona erdi.

Konyaspor, Gaziantep karşısına Çaykur Rizespor mazında kırmızı kart gören Amilton ve Rahmanovic'den yoksun sahaya çıkacak.


Konyaspor, Gaziantep FK maçı hazırlıklarını sürdürüyor

Demirören Haber Ajansı / Spor

Spor, Haberler

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