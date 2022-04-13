Konyaspor, Gaziantep FK maçı hazırlıklarını sürdürüyor

İTTİFAK Holding Konyaspor, Süper Lig'in 33'üncü haftasında oynayacağı Gaziantep FK maçı hazırlıklarını sürdürüyor.

Yeşil- beyazlı ekibin teknik direktör İlhan Palut yönetiminde gerçekleştirdiği antrenman, salonda yapılan aktivasyon çalışmasıyla başladı. Ardından da sahada kuvvet çalışması yapılan idman taktik çalışması ve çift kale maçla sona erdi.