Konyaspor-Galatasaray Maçının Ardından Açıklamalar

Konyaspor Teknik Sorumlusu Fatih Serkan Albayrak, "Galatasaray maçına aslında çok iyi hazırlandık. Kasımpaşa maçında alınan 3 puan vardı. Rakibimizi de iyi tanıyorduk. Galatasaray daha çok geriden oyun kurmayı seven bir takım. Oyunu domine edip topa hakim olmayı seviyor. Biz de buna yönelik değişik bir dizilişle sahaya çıktık. Geçen haftadan farklı bir dizilişle ve farklı oyuncularla sahaya çıktık ve nitekim de ilk yarı bunda başarılı olduğumuzu düşünüyoruz. Rakibimizin kaptırdığı veya rakipten kapacağımız toplarla birlikte pozisyona gireceğimizi biliyorduk. Nitekim de bazı pozisyonları bu şekilde yakaladık. Son buluşturma noktasında biraz daha becerikli olabilirsek tabii ki daha iyi sonuçlar alabilirdik. Ama bu bizim için umut vaat eden bir durum. Takımımız daha çok mücadeleyi ve temaslı oynamayı seviyor. Mücadele gücümüz çok yüksek. Birbirine sahip çıkan bir ekibiz. Oyuncularımızı tebrik ediyorum. Oyuncularımızdan önce bizi yalnız bırakmayan taraftarımızı tebrik ediyorum. Daha sonra da Galatasaray takımını tebrik ediyorum" dedi.

"TRANSFER DÖNEMİNDE OYUNCULARIN KAFALARI KARIŞIK"

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Konya deplasmanının zorluğuna vurgu yaptı ve transfer dönemini bir an önce bitirmek istediklerini söyledi. Buruk, "Konya deplasmanı tabii ki çok zorlu bir deplasman. Geçen hafta deplasmanda kazandıkları maç sonrası tabii özgüven de daha yüksekti. Oyunun başında rakibimizin kadrosu geldiğinde 3-4-3 dizilişi beklemiyorduk. Oyun içerisinde de özellikle maçın başında ilk yarı topu bize bıraktılar ve iyi savunma yapmaya çalıştılar. Burada biraz daha üretken olabilirdik ama sadece attığımız gol ve bir iki tane de Mertens'in girdiği pozisyonun dışında çok net pozisyonlar üretemedik. Bence maçın genelinde net pozisyonlar yoktu aslında. Yani iki takım da gole yaklaştığı yerler oldu ama net pozisyonlar olmadı. İkinci yarının başında çok iyi oynamadık. Orayı daha iyi oynayabilirdik. Gol attıktan sonra biraz daha oyun içerisindeydik. Maçın sonuna kadar da kazanmasını bilen taraftık. Belki bizim açımızdan üçüncü attığımız golün temiz olduğunu düşünüyoruz. Oradaki faul müdahalesinin yanlış olduğunu düşünüyoruz. Bununla ilgili zaten değerlendirme yapılacaktır. İyi bir takıma karşı oynadık. Ne yaptığını bilen bir takıma karşı oynadık. Maçın genelinde de dediğim gibi rakibimizin özellikle uzun topları ceza sahası içine attıkları yüksek toplar sonrası, ikinci toplar ve geçiş hücumunda pozisyon bulmaya çalıştılar. Kazandığımız için tabii ki mutluyuz. 2 maç 6 puan ligin başı… Hem eksiklerimiz var, hem hazırlık dönemindeyiz. Yani bu hazırlık dönemini tamamlıyoruz ve transfer dönemi var. Hem biliyorsunuz transfer döneminde de oyuncuların kafaları daha karışık oluyor. Bunu da bir an önce yıkmak istiyoruz. Yani transfer dönemi bittikten sonra bizim için daha net bir şekilde oyuncuları işin içine çekebiliyoruz. Genel olarak dediğim gibi kazanmayı istedik, kazanacak kadar oynadık ve kazandığımız bir maç oldu" diye konuştu.

"KEŞKE ŞAMPİYONLAR LİGİ VE AVRUPA LİGİ'NDE DAHA ÇOK TAKIMIMIZ OLSA"

Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi 3'üncü Ön Eleme Turu'nda elenmesiyle ilgili gelen soru üzerine Okan Buruk şöyle dedi:

"Keşke Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nde daha çok takımımız olsa. Daha çok başarılı olsak, bu ülke daha çok yükselse ve daha çok oraya direkt olarak katılma şansımız olsa. Bunları tabii ki hepimiz çok istiyoruz. Burada üzerimizde sorumluluk var. Yani bu geçen sene bile bunun heyecanını, zevkini yaşadık. Aynı şeyi tekrar yaşamak istiyoruz. Şampiyonlar Ligi'nin yeni formatı çok zevkli olacağını düşünüyorum. Yeni format içerisinde de olabilmek, orada yarışabilmek en büyük isteğimiz. İnşallah arka arkaya iki maç var. Bu iki maçta da üzerimize düşeni yaparız."