Konyaspor-Galatasaray Maçında Taraftar Sahaya Girdi
Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final karşılaşmasında Konyaspor ile Galatasaray arasında oynanan maçta, 72. dakikada sahaya taraftar girdi. Hakem maçı durdurdu ve güvenlik görevlileri müdahale ederek taraftarı dışarı çıkardı.
Konyaspor- Galatasaray'ın karşılaştığı Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final maçında taraftar girdi.
Konyaspor, Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final mücadelesinde sahasında Galatasaray ile karşılaştı. Mücadelenin 72. dakikasında sahaya taraftar girdi. Hakem Ali Yılmaz, maçı durdururken güvenlik görevlileri tarafından taraftar oyun alanı dışına çıkarıldı. - KONYA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor