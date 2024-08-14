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Konyaspor, Galatasaray maçına odaklandı

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Konyaspor, Süper Lig'in 2'nci haftasında sahasında oynayacağı Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik direktör Ali Çamdalı ve kaptan Guilherme Sitya, maça odaklandıklarını belirtti.

Konyaspor, Süper Lig'in 2'nci haftasında sahasında oynayacağı Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik direktör Ali Çamdalı, "Galatasaray'a odaklandık. Umarım Cuma günü taraftarlarımız ile güzel bir atmosferde güzel bir akşam yaşarız" dedi.

Süper Lig'in ilk haftasında Kasımpaşa'yı deplasmanda 3-2 yenerek lige moralli başlayan Konyaspor, evindeki ilk maçında 16 Ağustos Cuma günü Galatasaray'ı ağırlayacak. Yeşil beyazlılar, teknik direktör Ali Çamdalı yönetiminde Kayacık Tesisleri'nde hazırlıklarını sürdürüyor. Maç maç ilerlemek istediklerini söyleyen teknik direktör Ali Çamdalı, "Galatasaray maçına 2 gün kaldı. Hazırlıklarımız tam gaz devam ediyor. Kısa bir hafta geçiriyoruz. Cumartesi oynadıktan sonra pazar gününü izinli geçirdik. Haftayı galibiyet ile bitirmek ve moralli başlamak önemliydi. Bunu sağladık. Maç maç gidip maç maç düşünelim istiyorum. Kasımpaşa tarafını atlattık. Çok şükür 3 puanı hanemize yazıp, deplasmandan galibiyet ile döndük. Böyle başlamak hem moral açısından hem de özgüven açısından çok önemliydi. O defteri kapattık, Galatasaray'a odaklandık. Umarım Cuma günü taraftarlarımız ile güzel bir atmosferde güzel bir akşam yaşarız" diye konuştu.

Galatasaray maçına odaklandıklarını söyleyen Konyaspor'un kaptanı Guilherme Sitya ise, "Galatasaray gibi bir maçla iç sahada başlamak her zaman iyidir. Kasımpaşa maçından sonra Galatasaray maçına odaklandık. Buradaki teknik ekibimiz ve takım arkadaşlarımız şu anda tamamen maça konsantre haldeyiz. Her karşılaşmaya maç maç hazırlanıyoruz ve Galatasaray da ligdeki diğer bir aşamamız bizim için" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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