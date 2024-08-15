Konyaspor, Galatasaray maçı için hazır

Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında evinde Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Teknik Direktör Ali Çamdalı ve yardımcı antrenörler yönetiminde Konya Büyükşehir Stadyumu'nda yapılan antrenman, topla yapılan ısınma ile başladı. Futbolcular, antrenmanı taktik çalışma ile sonlandırdı.

Yeşil-beyazlılar, yarın saat 21.00'de Galatasaray ile karşılaşacak. - KONYA