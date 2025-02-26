Konyaspor, Galatasaray Maçı Hazırlıklarını Tamamladı

Konyaspor, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 3. haftasında yarın deplasmanda oynayacağı Galatasaray maçının hazırlıklarını tamamladı.

Teknik Direktör Recep Uçar ve yardımcı antrenörler yönetiminde Kayacık Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleri ile başladı. Üç grupta oynanan 5'e 2 ile devam eden idman, taktik çalışma ile sona erdi.

Yeşil-beyazlılar, akşam saatlerinde uçakla İstanbul'a hareket edecek. - KONYA