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Konyaspor, Galatasaray Maçı Hazırlıklarını Tamamladı

Konyaspor, Galatasaray Maçı Hazırlıklarını Tamamladı
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Konyaspor, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu'nda yarın deplasmanda oynayacağı Galatasaray maçı için hazırlıklarını Kayacık Tesisleri'nde tamamladı. Teknik Direktör Recep Uçar öncülüğünde yapılan antrenmanda ısınma hareketlerinin ardından taktikal çalışma yapıldı.

Konyaspor, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 3. haftasında yarın deplasmanda oynayacağı Galatasaray maçının hazırlıklarını tamamladı.

Teknik Direktör Recep Uçar ve yardımcı antrenörler yönetiminde Kayacık Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleri ile başladı. Üç grupta oynanan 5'e 2 ile devam eden idman, taktik çalışma ile sona erdi.

Yeşil-beyazlılar, akşam saatlerinde uçakla İstanbul'a hareket edecek. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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