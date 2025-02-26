Konyaspor, Galatasaray Maçı Hazırlıklarını Tamamladı
Konyaspor, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu'nda yarın deplasmanda oynayacağı Galatasaray maçı için hazırlıklarını Kayacık Tesisleri'nde tamamladı. Teknik Direktör Recep Uçar öncülüğünde yapılan antrenmanda ısınma hareketlerinin ardından taktikal çalışma yapıldı.
Konyaspor, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 3. haftasında yarın deplasmanda oynayacağı Galatasaray maçının hazırlıklarını tamamladı.
Teknik Direktör Recep Uçar ve yardımcı antrenörler yönetiminde Kayacık Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleri ile başladı. Üç grupta oynanan 5'e 2 ile devam eden idman, taktik çalışma ile sona erdi.
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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor